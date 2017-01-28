Социал-демократы Германии готовятся к предстоящим осенью выборам и предпринимают попытку как-то оживить свое партийное лицо, сделать его более привлекательным для избирателей. Главой СДПГ и претендентом на место канцлера в случае победы стал Мартин Шульц, а его предшественник Зигмар Габриэль возглавил Министерство иностранных дел в коалиционном правительстве Федеративной Республики.

Франк-Вальтер Штайнмайер, руководивший внешней политикой Германии, будет выдвигаться на пост президента страны. Если Штайнмайер не имеет конкурентов в борьбе за президентский пост, достаточно символический в немецкой политической системе, то мечты Шульца побороться за позицию канцлера натыкаются на несокрушимую фигуру Ангелы Меркель.

Если бы в Германии существовали прямые выборы главы правительства, то Мартин Шульц мог бы с ней потягаться, опросы показывают примерное равенство их личных рейтингов, но вот в партийном зачете СДПГ может претендовать лишь на четверть голосов немецких избирателей, в то время как меркелевский Христианско-демократический союз берет где-то треть. Как-то существенно изменить этот расклад новому главе социал-демократов вряд ли удастся.

Хотя укрепит он партию, пожалуй, существенно. Большим преимуществом Мартина Шульца является то, что его очень давно не было в Берлине. В 1994 году он был избран в Европейский парламент, и вся его дальнейшая карьера была связана со Страсбургом. С 2012 года Шульц занимал должность председателя Европейского парламента, то есть фактически достиг вершины политического роста по европейской линии. Полиглот, владеющий пятью европейскими языками, помимо родного, Шульц олицетворяет крепкого социал-демократа консервативного толка.

Сочетание грандиозного политического опыта с новизной во внутригерманских делах делает его действительно сильной и привлекательной фигурой. Но, как ни парадоксально, вся эта его сила, похоже, будет направлена не столько на противостояние с Ангелой Меркель, сколько на закрепление нынешнего коалиционного формата.

Социал-демократы сильно в плане имиджа страдали, теряясь на фоне своих партнеров по коалиции из ХДС/ХСС, выразительно представленных Меркель. У избирателей возникал законный вопрос, зачем голосовать за партию, идущую вторым номером. Отсюда, кстати, и вечные попытки Штайнмайера заявить какую-то чуть особую позицию по внешнеполитическим вопросам, чем у канцлера: не столько из принципа, сколько чтобы не забывали.

Шульц - фигура однозначно самостоятельная и интересная, что возвращает внимание традиционных избирателей социал-демократов к своей партии. В то же время он опытный коалиционер, каким он был во время председательствования в Европарламенте, где Партия европейских социалистов делит власть с Европейской народной партией, точь-в-точь как в ФРГ.

Не будет сюрпризом и Зигмар Габриэль в качестве министра иностранных дел. Уступая политическое лидерство Шульцу, Габриэль лишен необходимости обозначать особую позицию, идущую как-то вразрез с линией своей партии и коалиции в целом. А это значит, что в его лице Ангела Меркель не получит оппонента. Внешняя политика Германии по-прежнему будет определяться железной волей этой уникальной женщины.