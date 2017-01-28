Одним из первых резонансных шагов президента Дональда Трампа стал выход США из Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Чего-то неожиданного в этом не было, он говорил о таком намерении, еще будучи кандидатом в президенты. Тем не менее, событие важное и весьма серьезное по своим последствиям.

Барак Обама придавал большое значение этому соглашению, хотя переговоры по его заключению начались еще до его прихода в Белый дом. Переговоры были непростыми, лишь год назад, в феврале 2016 года, 12 стран подписали общий договор. Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Вьетнам и США условились снять таможенные барьеры на пути своих товаров, регламентировать экологические и производственные нормы, защитить авторские права. Обама хотел такой же договор заключить и с Европейским Союзом, но ЕС было не до этого: валютный, а затем мигрантский кризис, Brexit…

Логика сторонников свободного рынка проста: снятие таможенных барьеров снижает цены на товары, потребитель в выигрыше. Не проигрывает и производитель, которому открываются новые рынки. Для стран Азиатско-Тихоокеанского региона попасть на огромный американский рынок – настоящая удача. Да и для американцев сбыт, в первую очередь, продукции автомобилестроения – чистый профит.

Лидер рынка, а американское производство составило бы почти 70% ТТП, всегда в выигрыше. Всего Транстихоокеанское партнерство объединило в единый рынок почти 40% мировой экономики. Глобализация мирового рынка – тенденция современности, кто ее оседлал, тот и на коне. Долгое время считалось, что США и оседлали. Но в стране нарастала реакционная волна за возврат к старому доброму и понятному протекционизму. Вот родные границы, вот родной бизнес в рамках родных границ, все на глазах и под контролем. Поскольку в результате глобализации ее достоинства не были так наглядны и ощутимы простым народом, как наглядны и ощутимы были перевод производств за границу и потеря рабочих мест, Обаме не удалось создать значительную политическую поддержку своим глобалистским планам даже среди демократов.

В борьбе за голоса Хиллари Клинтон тоже критиковала большие международные договора о свободной торговле. Так что ТТП в определенном смысле было обречено, и Трамп тут не шел против мейнстрима. Вернее, он шел против исторического мейнстрима, но в Америке эта позиция «поддержки отечественного производителя» пока популярна.

Hire American and buy American! - «Нанимайте американцев и покупайте американское!», - как сказал новый президент в инаугурационной речи. Оставшиеся не у дел 11 членов ТТП сейчас несколько обескуражены. Все они и каждый в отдельности не сомневались в большой выгодности партнерства, и уход главного партнера поставил под удар все мероприятие. Их представители сейчас заявляют, что будут искать новые формы договоренностей, которые бы позволили им испытать все преимущества свободного рынка, но без США это, конечно, сложно.

И тут происходит интересное. Китай, раскритикованный Трампом за его стремление продавливать торговые отношения с односторонней выгодой, стал активно выступать за разворачивание свободной торговли. С этой идеей председатель Си даже поехал, впервые в истории Китая, на Давосский экономический форум. Посыл простой: свято место пусто не бывает.

Если США бросают азиатско-тихоокеанский рынок, значит, туда придет Китай. И именно он будет устанавливать общие правила игры, если этого не хотят делать американцы. Поднебесная и так неплохо расположилась в Латинской Америке, откуда США в значительной степени ушли под натиском волны антиамериканизма. В Пекине говорят, что были бы не против заполучить к азиатско-тихоокеанскому рынку еще и Латинскую Америку. Вопрос: ну и кто проиграет в результате попытки Трампа вернуть Америку в прошлое?