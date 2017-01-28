Десятки людей погибли от лихорадки в Бразилии

Министерство здравоохранения Бразилии в пятницу подтвердило 42 случая гибели людей от желтой лихорадки за последние недели, передает РИА Новости.

В распространенном ведомством сообщении отмечается, что всего было проанализировано 107 подозрительных летальных исходов, по 42 из них был дан положительный ответ – люди умерли от последствий этой болезни. Еще по 65 случаям анализы продолжаются.

Что касается случаев заболевания, то сейчас зарегистрированы 555 больных с симптомами, которые могут свидетельствовать о желтой лихорадке, из них у 86 уже подтвержден этот диагноз, отмечает канал Telesur.