 

Капитализация Microsoft сравнялась с рекордом 2000 года

 

Рыночная стоимость IT-компании Microsoft (США) впервые за 17 лет превысила отметку в $500 млрд. Стоимость одной акции корпорации на торгах взлетела на 2,1% - до $65,64. Причиной роста стали успешные квартальные показатели.

Как напоминает Reuters, в последний раз капитализация Microsoft превышала $500 млрд в марте 2000 года.

Лидером по капитализации остается Apple ($650 млрд). На втором месте находится материнская структура Google компания Alphabet, капитализация которой достигла $590 млрд.

Ранее Microsoft Corp отчиталась об увеличении во втором квартале прибыли на 3,6%.

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