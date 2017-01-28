Капитализация Microsoft сравнялась с рекордом 2000 года

Рыночная стоимость IT-компании Microsoft (США) впервые за 17 лет превысила отметку в $500 млрд. Стоимость одной акции корпорации на торгах взлетела на 2,1% - до $65,64. Причиной роста стали успешные квартальные показатели.

Как напоминает Reuters, в последний раз капитализация Microsoft превышала $500 млрд в марте 2000 года.

Лидером по капитализации остается Apple ($650 млрд). На втором месте находится материнская структура Google компания Alphabet, капитализация которой достигла $590 млрд.

Ранее Microsoft Corp отчиталась об увеличении во втором квартале прибыли на 3,6%.