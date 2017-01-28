 

Сербия бесплатно получит от Белоруссии МиГ-29 и ЗРК «Бук»

 

Сербия получит в подарок от Белоруссии восемь истребителей МиГ-29 и два дивизиона зенитно-ракетного комплекса «Бук», сообщил министр обороны страны Зоран Джорджевич.

Условием поставки, ожидаемой в 2018 году, является оплата ремонта и модернизации этой техники сербской стороной.

«С Белоруссией мы будем вести переговоры и о покупке известных систем С-300, речь идет о версиях С-300В и С-300П, которыми они располагают. Они станут темой наших переговоров, но будут ли поставлены на вооружение в армию Сербии, зависит от дальнейшего детального анализа и договоренностей», — сообщил Джорджевич в интервью белградской газете «Политика» по возвращении из Минска.

Также глава оборонного ведомства назвал «интересными для армии Сербии» белорусские грузовики и строительную технику и отметил, что большое пространство для сотрудничества между сторонами представляет собой ремонт и модернизация различных систем вооружений российского происхождения.

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