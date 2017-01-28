 

Иран передумал строить газопровод в Пакистан

 

Иран может отменить сделку с Пакистаном по прокладке газопровода из-за затянувшегося строительства, сказал глава Национальной газовой компании Хамид Реза Араги, передает в субботу агентство Mehr.

По его словам, на столе переговоров три сценария: сохранение нынешней ситуации; поиски пути для реализации газопровода Иран-Пакистан, который называется "Мир"; и, наконец, аннулирование сделки.

Иран подписал соглашение с Пакистаном в период президентства Махмуда Ахмадинежада на экспорт 22 миллионов кубических метров газа в сутки.

Тегеран даже предложил Исламабаду кредит в 500 миллионов долларов (треть стоимости трубопровода), чтобы начать строительство трубопровода на территории Пакистана, но потом заявил о невозможности его выделения из-за финансовых проблем в связи с санкциями Запада против Ирана.

538 просмотров


Старости
Мария Захарова о встрече Лаврова и Мамедъярова
Мария Захарова о встрече Лаврова и Мамедъярова
Наша погода
Сегодня 4° / 1°
29 Янв 4° / -1°
30 Янв 3° / 0°
31 Янв 2° / 1°

Наши деньги
1 USD   =   1.9068 AZN
1 EUR   =   2.0353 AZN
1 RUB   =   0.0316 AZN


Новостная лента

Иностранным дипломатам покажут освобожденный Джоджуг Мерджанлы
Линдси Лохан приехала на встречу с Эрдоганом
Дания назначит первого в мире «цифрового» посла
Дочь Обамы присоединилась к митингу против Трампа
Трамп заставляет Мексику платить за строительство стены
Иран передумал строить газопровод в Пакистан
Спасатели ищут в Ширванском канале тело пропавшего мужчины
Сербия бесплатно получит от Белоруссии МиГ-29 и ЗРК «Бук»
Россию обвинили в попытках повлиять на Нобелевский комитет
Армянская армия вновь обстреляла азербайджанские позиции
Капитализация Microsoft сравнялась с рекордом 2000 года
Скончался известный британский актер
Снегопад привел к цепной аварии на трассе Баку — Сумгаит
Десятки людей погибли от лихорадки в Бразилии
Трамп уступает Китаю наш комментарий
Большая немецкая рокировка наш комментарий
Платить придется, даже если нет денег Коммунальные долги
Магеррамов опутал паутиной всю Администрацию видео
Только Азербайджан не зависит от СНГ не наш рейтинг
Вашингтон оставил Грузию один на один с Россией haqqin.az из Тбилиси
Христианские фундаменталисты и Ватикан извиняются перед Азербайджаном по следам наших выступлений
Москва ответила Азербайджану и Израилю: в Армении развернули Небо-М
Дедовщина в бундесвере скандал в Германии
МИД Азербайджана: «Армения шантажирует ОБСЕ»
Болт вернул золотую медаль Пекинской олимпиады