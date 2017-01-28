Иран передумал строить газопровод в Пакистан

Иран может отменить сделку с Пакистаном по прокладке газопровода из-за затянувшегося строительства, сказал глава Национальной газовой компании Хамид Реза Араги, передает в субботу агентство Mehr.

По его словам, на столе переговоров три сценария: сохранение нынешней ситуации; поиски пути для реализации газопровода Иран-Пакистан, который называется "Мир"; и, наконец, аннулирование сделки.

Иран подписал соглашение с Пакистаном в период президентства Махмуда Ахмадинежада на экспорт 22 миллионов кубических метров газа в сутки.

Тегеран даже предложил Исламабаду кредит в 500 миллионов долларов (треть стоимости трубопровода), чтобы начать строительство трубопровода на территории Пакистана, но потом заявил о невозможности его выделения из-за финансовых проблем в связи с санкциями Запада против Ирана.