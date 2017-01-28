Дочь Обамы присоединилась к митингу против Трампа

Старшая дочь бывшего президента США Барака Обамы Малия присоединилась к протестам против строительства нефтепровода Dakota Access, сообщает РИА Новости.

В начале недели она побывала на ежегодном кинофестивале "Сандэнс" в Юте, где вместе с сотней других участников акции протестовала против подписанных нынешним американским лидером Дональдом Трампом указов о возобновлении строительства трубопровода.

По словам американской актрисы Шейлин Вудли, она была "поражена", когда увидела Малию, самостоятельно пришедшую на митинг. Как отметила Вудли, во время президентства Барак Обама не сделал достаточно для того, чтобы остановить строительство нефтепровода полностью.

Ранее Трамп подписал указ о возобновлении проекта строительства двух нефтепроводов — Keystone и Dakota Access, от которых ранее отказался его предшественник.