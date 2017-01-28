 

Дания назначит первого в мире «цифрового» посла

 

В Дании впервые в мире появится так называемый «цифровой» посол для установления отношений с крупными корпорациями США, сообщает портал Local.

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил в интервью газете Politiken о необходимости улучшать отношения с такими крупными американскими компаниями, как Google, Apple и Microsoft, так как у них «состояние больше, чем у какой-либо страны, с которой Дания поддерживает традиционные дипломатические отношения», а также потому что они «оказывают на Данию такое же большое влияние, как и целые страны».

«Эти компании стали видом новых стран, и нам необходимо оказать сопротивление», — заявил Самуэльсен. Он отметил, что Дания нуждается в более тесных связях с влияющими на нее корпорациями, но не планирует менять сложившиеся традиционные отношения с другими странами.

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