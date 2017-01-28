Линдси Лохан приехала на встречу с Эрдоганом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял у себя в Анкаре американскую актрису Линдси Лохан, сообщает Anadolu.

Лохан опубликовала в своем Инстаграме фото со встречи с Эрдоганом, при этом удалив все предыдущие изображения, опубликованные на ее аккаунте.

Отмечается, что на встрече в президентском дворце в столице Турции также присутствовали супруга президента Эмине Эрдоган и семилетняя девочка из Алеппо Бана эль-Абед с матерью.

По данным агентства, в ходе закрытой для прессы встречи звезда Голливуда высоко оценила позицию турецкого государства, оказывающего поддержку сирийским беженцам.

По словам Лохан, в отличие от многих стран мира, Турция не осталась безучастной к трагедии сирийского народа.

«Есть те, кто боится приезжать в Турцию, но я здесь, и чувствую себя очень комфортно», — подчеркнула актриса.