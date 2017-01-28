Иностранным дипломатам покажут освобожденный Джоджуг Мерджанлы

Распоряжение президента Азербайджана о восстановлении села Джоджуг Мерджанлы Джабраильского района высоко оценено нашим народом, в том числе международными организациями".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета Али Гасанов в ходе обсуждений в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев вопроса восстановления села Джоджуг Мерджанлы.

Председатель комитета подчеркнул, что согласно поручению главы государства, каждый из этих домов должен быть срочно расследован и оформлены документы на каждый дом: "На этих землях продолжаются поиски мин со стороны ANAMA. Помимо этого, будут организованы поездки работающих в стране послов, представителей международных организаций в Джоджуг Мерджанлы".