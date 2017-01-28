Мексиканцы начали бойкотировать американские товары

Мексиканские активисты начали кампанию, призывающую бойкотировать товары и продукты из США, которые ввозятся в страну, сообщает Gazeta со ссылкой на TIME.

Причиной такого шага активистов стала политика президента США Дональда Трампа по отношению к Мексике.

При этом некоторые из них также призывают объявить бойкот и американским компаниям, таким, как McDonalds, Walmart и Coca-Cola. Популярность набирает хэштег #AdiosStarbucks (Прощай, Starbucks).

По словам одного из активистов, необходимо поддерживать мексиканские компании, которые дают стране рабочие места, и помогать развивать экономику страны. Он также отметил, что бойкот компаний США, работающих в Мексике, может заставить их обратиться к Трампу с просьбой смягчить его законодательные инициативы по строительству стены и депортации нелегальных мигрантов.