Синоптики прогнозируют морозы

В воскресенье, 29 января, в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, снег.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в столице прогнозируется умеренный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 0-3°С мороза, днем 1-4°С тепла, в Баку ночью около 0-2°С мороза, днем 1-3°С тепла. Ночью и утром на дорогах возможен гололед.

Атмосферное давление составит 764 мм рт.ст., относительная влажность - 80-90%.

29 января в районах Азербайджана временами ожидаются дожди, снег, в некоторых местах интенсивного характера. Днем в большинстве районов ожидается прекращение осадков. Местами возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 0-5°С мороза, днем - 2-6°С тепла, в горах ночью 8-13°С мороза, днем 0-5°С мороза. На дорогах будет гололедица.