Путин поблагодарил Назарбаева за переговоры по Сирии

Президент России Владимир Путин поблагодарил казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева за организацию и проведение в Астане международной встречи по Сирии. Об этом он заявил во время телефонного разговора, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля в субботу, 28 января.

«С обеих сторон подчеркнуто, что удалось придать серьезный импульс обеспечению мирного урегулирования сирийского конфликта», — отмечается в документе.

В Астане 23-24 января прошли переговоры делегаций вооруженной оппозиции и сирийского правительства при посредничестве России и Турции. Одним из важнейших результатов встречи стало то, что представителей официального Дамаска и оппозиции удалось усадить за стол переговоров, хотя прямой контакт между ними так и не состоялся.

Помимо этого, Москва, Тегеран и Анкара договорились о создании трехстороннего механизма контроля за соблюдением перемирия в Сирии.