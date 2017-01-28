Как Азербайджан хотел взять под контроль Twitter

Азербайджан проявлял интерес к покупке специальной программы компании Dataminr, позволяющей следить за активностью пользователей Twitter. Об этом стало известно из электронной переписки главы протокольной службы бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон Каприсии Маршалл, распространенной сайтом WikiLeaks. Об этом пишет издание The Verge.

Из просочившихся писем становится известно, что Каприсия Маршалл лоббировала вопрос продажи иностранным правительствам специальной программы компании Dataminr, используемой для слежки.

Американская компания Dataminr связана с Twitter. Популярная соцсеть, в частности, контролирует около 5% акций данной компании. Dataminr позволяет следить за активностью блогеров во всей сети Twitter и оповещает своих клиентов о самых важных событиях. В прошлом году разразился нешуточный скандал, когда компанию обвинили в сотрудничестве со спецслужбами. Правозащитники тогда утверждали, что спецслужбы при помощи программы Dataminr получают информацию о местоположении пользователей Twitter.

В одной из писем Каприсии Маршалл говорится о том, что она занималась организацией встречи между представителями компании Dataminr и сотрудниками Посольства Азербайджана в Вашингтоне. Однако, несмотря на то, что встреча все же состоялась, представители Dataminr заявили, что Азербайджан не получил пробную версию программы и не имеет выхода на продукцию этой компании.

Отметим, что взлом электронной почты Каприсии Маршалл в США расценивается как часть масштабной операции по вмешательству российских хакеров в ход президентской кампании. В рамках этой операции российские хакеры взломали электронные почты многих видных демократов и слили информацию на сайт WikiLeaks.