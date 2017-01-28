Роухани обрушился с критикой на указы Трампа

Президент Ирана Хасан Роухани раскритиковал указы главы США Дональда Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой, а также об ужесточении миграционной политики, включая временный запрет въезда людей из некоторых мусульманских стран, в том числе из Ирана, сообщает RT.

«Сегодня не время строить стены между народами. Они (США) забыли, как рухнула Берлинская стена?» — приводит слова Роухани телеканал Press TV.

Глава Ирана отметил, что «если между народами существуют стены — они должны быть разрушены».

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой. Также сообщалось, что Трамп в рамках ужесточения миграционной политики может ввести временный запрет на въезд в США для граждан Сирии, Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.