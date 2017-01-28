Новый госсекретарь Трампа о мире между Азербайджаном и Арменией

«Я буду работать с правительствами Армении и Азербайджана для нахождения мирного, долгосрочного решения, которое позволит обеспечить стабильность и процветание в регионе». Как передает Новости-Армения, об этом в ходе слушаний в комитете Сената по международным отношениям заявил кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон.

Как сообщает Армянская ассамблея Америки, активный армянский лоббист сенатор Эдвард Маркей в ходе слушаний задал Рексу Тиллерсону ряд вопросов о роли США в регионе Южного Кавказа.

По словам Тиллерсона, первым шагом для установления мира в регионе необходимо достигнуть доверия и гарантий, чтобы соглашения между сторонами соблюдались.