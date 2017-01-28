Трамп задумал реорганизацию американских вооруженных сил

Американский лидер-республиканец Дональд Трамп подписал указ об армейской реорганизации. «Это перестройка вооруженных сил США», — приводит Reuters слова хозяина Белого дома.

Согласно обещанию Трампа, вооруженные силы получат новые самолеты и корабли. Будут и другие «инструменты» для военных.

Президент США также поручил Пентагону оценить ядерный потенциал и систему национальной противоракетной обороны (ПРО) на «соответствие современным угрозам».

Ранее Трамп подписал указ об «экстремальном отборе» въезжающих в страну мигрантов в целях того, чтобы держать радикальных исламских террористов вне страны. В то же время преследуемые в Сирии христиане получат в США приоритетное право на статус беженца.