 

Руководство ReAl вызвали в Генпрокуратуру

 

Члена правления движения ReAL Азера Гасымлы вызвали в Следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры. Об этом «Радио Азадлыг» заявил сам Азер Гасымлы.

Согласно информации, Азер Гасымлы должен явиться в Следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры сегодня, 28 января.

Напомним, накануне генпрокурор Азербайджана дал указание о проведении всестороннего расследования в связи с обнародованными фактами в статье «Солдаты Ильгара Мамедова уходят в Иран», опубликованной на сайте haqqin.az.

В журналистском расследовании Эйнуллы Фатуллаева речь шла о тайных переговорах руководителей движения ReAl с представителем дипмиссии Ирана в Азербайджане, а также подозрениях на получение финансовой помощи со стороны разведслужбы иностранного государства.

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