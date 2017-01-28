Эльман Рустамов: «Доллар не будет стоить 2,5 маната»

Глава Центробанка Эльман Рустамов опроверг слухи о возможном повышении курса доллара до 2,5 маната, передает Fins.az.

Эльман Рустамов отметил, что соотношение манат/доллар сегодня определяется плавающим курсом.

«Но я не прогнозирую рост курса до 2,5 маната за доллар. Распространяемая информация не соответствует действительности. Не думаю, что доллар будет стоить 2,5 маната», - сказал он.

Эльман Рустамов также добавил, что курс доллара сегодня растет не только по отношению к манату, но и по отношению к валютам большинства стран мира.

Отметим, что на сегодняшний день официальный курс маната составляет 1,9165 маната/$1.