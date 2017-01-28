«Визит группы представителей гражданского сектора Армении в Баку означает, что люди по обе стороны линии огня хотят найти решение карабахского конфликта. Это создает хорошую основу для продвижения миротворческого процесса по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта», - заявил haqqin.az вице-президент Европейского альянса ради свободы (European Alliance for Freedom), президент правления Латвийского института исследований будущего Нормунд Гростиньш.

Латвийский общественный деятель убежден, что гражданская мирная инициатива армянских и азербайджанских правозащитников будет способствовать справедливому решению конфликта. «В том числе потому, что привлекает внимание международной общественности к вопросу урегулирования карабахского противостояния. Понятно, что карабахский конфликт можно решить только справедливым сбалансированным решением», - подчеркнул Гростиньш.

По его мнению, общественность двух стран может помочь руководству своих государств разработать детали такого решения. «Важно, что люди через мирную инициативу могут выйти из психологического конфликта и вместе работать над созданием лучшего будущего для себя и своей страны. Но надо понимать, что окончательно решить конфликт можно будет только на уровне межгосударственного мирного договора, а это требует долгой и значительной работы», отметил он.