 

Вице-президент European Alliance for Freedom о приезде армян в Баку эксклюзив

Автор: Отдел Армении 

«Визит группы представителей гражданского сектора Армении в Баку означает, что люди по обе стороны линии огня хотят найти решение карабахского конфликта. Это создает хорошую основу для продвижения миротворческого процесса по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта», - заявил haqqin.az вице-президент Европейского альянса ради свободы (European Alliance for Freedom), президент правления Латвийского института исследований будущего Нормунд Гростиньш.

Латвийский общественный деятель убежден, что гражданская мирная инициатива армянских и азербайджанских правозащитников будет способствовать справедливому решению конфликта. «В том числе потому, что привлекает внимание международной общественности к вопросу урегулирования карабахского противостояния. Понятно, что карабахский конфликт можно решить только справедливым сбалансированным решением», - подчеркнул Гростиньш. 

По его мнению, общественность двух стран может помочь руководству своих государств разработать детали такого решения. «Важно, что люди через мирную инициативу могут выйти из психологического конфликта и вместе работать над созданием лучшего будущего для себя и своей страны. Но надо понимать, что окончательно решить конфликт можно будет только на уровне межгосударственного мирного договора, а это требует долгой и значительной работы», отметил он.

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