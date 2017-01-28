После тщательного обследования удино-албанской церкви Кала-Гергец в Огузе, являющейся также и мусульманским пиром Гала-Пири, комиссией специалистов, направленной Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры и туризма Азербайджана, Кабинету министров были переданы предложения по ее капитальному ремонту и реставрации.

Как сообщил haqqin.az глава этой госструктуры Закир Султанов, приблизительная стоимость ремонта, включая расходы на составление сметы реставрации, возможное привлечение иностранных специалистов и пр. составляет 400-450 тысяч манатов. «К сожалению, в связи с глобальным экономическим кризисом, с финансированием реставрационных работ исторических памятников сейчас имеются проблемы. Из-за нехватки средств пришлось даже остановить ремонт объектов, который начался еще три года назад», - посетовал З.Султанов.

Тем временем в разных регионах страны насчитывается более ста исторических памятников, находящихся в аварийном состоянии. Всего же в Азербайджане зарегистрировано 6 308 объектов, представляющих историческую ценность.