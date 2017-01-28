В Азербайджане рухнул рынок стройматериалов

Серьезный спад в строительном секторе Азербайджане сказался и на производстве строительных материалов. Согласно последним данным Госкомитета по статистике, в этой сфере наблюдается существенный спад.

Так, производство строительных материалов по сравнению с 2015 годом сократилось на 1,6% и составило в денежном выражении 347 миллионов манатов. Это самый серьезный спад в секторе за последние годы. Для сравнения стоит отметить, что в 2015 году в этом секторе наблюдался рост на 6,3%, а общий объем в денежном выражении составил 433 миллиона манатов.

Большего всего в стране сократилось производство цемента (на 14,8%), что составило всего 2,3 миллиона тонн. Производство строительного гипса упало более чем на 25%, составив всего 147 тысяч тонн. Производство асфальта также сократилось на 25%, а производство строительных блоков, кирпичей, бетона и вовсе рухнуло на 37,3%. Примерно настолько же сократилось производство обработанного мрамора и алебастра.

Сокращение производства строительных материалов напрямую связано с общим спадом в строительном секторе. Если спрос на стройматериалы будет падать, соответственно будет падать и их производство. А это грозит закрытием предприятий и сокращением числа их работников.

Тяжелая экономическая ситуация также отображается и в экономических отчетах крупных предприятиях. Так, крупные производители цемента в Азербайджане компании Norm и Holcim потеряли на девальвации маната 133,7 миллионов манатов. Это составляет примерно 72% прибыли от их общих продаж.

Примечательно, что цены на цемент, вопреки ожиданиям, не только не выросли, но и упали на 17%.

Правительство признает, что от экономического кризиса в стране больше всего пострадал строительный сектор. Поэтому с этого года правительство будет уделять больше внимания именно этой отрасли. Будут строиться социальные дома, а также новостройки на месте снесенных старых домов. Предполагается, что этими мерами можно будет добиться повышения спроса на строительные материалы.