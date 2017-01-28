В Калифорнии началась кампания за отделение от США

В Калифорнии в субботу, 28 января, стартовал сбор подписей за выход штата из состава США - Calexit. Двумя днями ранее министр внутренних дел Калифорнии официально разрешил начать эту процедуру. Сторонникам Calexit необходимо в течение 180 дней собрать подписи 585 407 человек (8 процентов всего населения штата).

Если им удастся это сделать, в ноябре 2018 года жители Калифорнии сначала проголосуют за отмену двух положений местной конституции, согласно которым их штат является "неотъемлемой частью США", а Конституция Соединенных Штатов - "основным законом страны".

Непосредственный референдум об отделении от США может состояться весной 2019 года. Для Calexit необходима явка по меньшей мере половины избирателей, зарегистрированных в штате, и положительный ответ не менее 55 процентов участников плебисцита, уточняет газета Los Angeles Times.