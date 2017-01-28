Заместитель Шойгу на военной базе в Армении

Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов совершил рабочую поездку на 102-ю российскую военную базу, дислоцированную в армянском городе Гюмри, сообщает ТАСС.

В ходе своей поездки на базу в Гюмри он осмотрел здания казарм, построенных еще в начале 19-го века, госпиталь и другие объекты инфраструктуры.

Россия и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает расширение сферы ее географической и стратегической ответственности.