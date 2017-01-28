 

В Мосуле нашли склад с химоружием

 

Иракские военные обнаружили в одном из освобожденных от группировки ИГ районов восточного Мосула склад ядовитого вещества для производства иприта, передает агентство AP со ссылкой на бригадного генерала Хайдера Фадиля.

Как сообщил журналистам Фадиль, обнаруженный в резервуаре в Мосуле химический реагент протестировали французские специалисты, подтвердившие, что это реагент для производства иприта.

По словам военачальника, боевики пытались на основе ядовитого вещества и хранившихся рядом боеприпасов получить химоружие.

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