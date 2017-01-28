Россия предъявила счет Белоруссии

Сумма долга Белоруссии за поставленный российский газ достигла примерно 550 миллионов долларов. Об этом сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович в субботу, 28 января, передает ТАСС.

«По нашему мнению, порядка 550 миллионов долларов. По нашим расчетам», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее вице-премьер также заявил, что Москва настаивает на оплате долга за уже поставленное топливо. «Ведем переговоры. Прогресса нет. Аргументация не меняется. Меняются варианты решения, но пока не нашли взаимоприемлемых. Мы в любом случае настаиваем на оплате в полном объеме прошлого года по той формуле, которая была ранее», — пояснил Дворкович.