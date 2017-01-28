Иран задумал крупные морские учения

Иран намерен провести военно-морские учения "Велаят-95" в середине февраля текущего года на севере Индийского океана, заявил командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хабибулла Саяри.

"В конце месяца Бахман, в ближайшем будущем мы проведем военно-морские учения "Велаят-95" на севере Индийского океана и 10-ой параллели северной широты", — приводит агентство Tasnim слова Саяри. При этом он не уточнил, какие действия будут отрабатываться в ходе маневров, а также сколько военных будут участвовать в учениях.

Говоря о производстве и строительстве судов, Саяри отметил, что в ближайшее время в состав флота Ирана войдет подводная лодка класса "Фатех", эсминец "Саханд" и еще один ракетоносец.