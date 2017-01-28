Российские туристы смогут расплачиваться в Турции рублями

Национальные банки России и Турции Сбербанк и Denizbank намерены внедрить систему рублевой оплаты в сельскохозяйственном и туристическом секторах, сообщил в субботу генеральный директор Denizbank Хакан Атеш, передает РИА Новости.

Выступая на первом российском саммите World Tourism Forum в Москве, представитель турецкого бизнеса подчеркнул, что отношения между банками России и Турции способствуют развитию партнёрства между странами.

"Мы предлагаем российским туристам различного рода туристический сервис и услуги. Мы благодарим Сбербанк за то, что он при оплате и денежных переводах не берет никакую комиссию", — сказал он.

Атеш доложил, что в настоящее время некоторые туроператоры готовы предоставить свои услуги российским туристам, которые будут оплачиваться не в лирах, а в российских рублях. По его информации, некоторые отели также будут предоставлять такую услугу. Сейчас ведётся работа в этом направлении по оформлению турпакетов с авиакомпанией Atlas.