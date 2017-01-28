 

Граждан Ирака и Йемена сняли с рейса на Нью-Йорк

 

В аэропорту Каира запретили посадку на борт самолета в США пяти гражданам Ирака, а также одному гражданину Йемена, передает Reuters со ссылкой на источники в аэропорту.

Сообщается, что данное решение было принято после подписания президентом США Дональдом Трампом указа о запрете на въезд в страну гражданам из семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Отмечается, что пассажиров остановили во время пересадки в Каире, после чего перенаправили на рейсы в их родные страны, несмотря на наличие действительных виз.

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