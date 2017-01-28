В Испании задержан лидер неаполитанской мафии

Один из лидеров неаполитанской мафии Каморра задержан в испанской Малаге, сообщает Национальная полиция Испании.

Речь идет о руководителе группировки, отвечавшем за международный наркотрафик кокаина и гашиша, находившемся в международном розыске. Как передает РИА Новости, одновременно в Неаполе были задержаны 17 членов группировки мафиозного клана AMATO-PAGANO, контролирующего рынок сбыта наркотиков. В ходе проведенных в Италии обысков изъято имущество на 20 миллионов евро.

Операция по задержанию одного из лидеров Каморры, "правой руки" босса, как указывает Национальная полиция Испании, была проведена в городе Алаурин-де-ла-Торре (провинция Малага, автономное сообщество Андалусия). Он руководил незаконными операциями с территории Испании, поддерживая прямые контакты с поставщиками наркотиков.

Операция проводилась совместно испанскими и итальянскими правоохранительными органами.