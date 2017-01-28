 

Жертвами ДТП на Мадагаскаре стали 45 человек

 

По меньшей мере 45 человек погибли в субботу после падения грузового автомобиля с моста в реку в районе города Анджозоробе (около 90 км к северо-востоку от столицы Антананариву), сообщает агентство Синьхуа.

 «45 человек, в том числе девять детей, 27 женщин и девять мужчин погибли, еще 24 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия. Большинство из погибших утонули, — рассказал агентству по телефону мэр Анджозоробе Лова Андриаманантсоа. — Погибшие являлись участниками свадебного кортежа. Грузовой автомобиль, который перевозил около 70 родственников молодоженов, упал с моста в реку Мананара».

Новобрачные также были внутри грузовика во время происшествия, добавил Андриаманантсоа.

В настоящий момент остается не ясна причина ДТП, так как водитель также погиб. Однако отмечается, что ДТП могло произойти из-за плохого состояния дорог в сельской местности.

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