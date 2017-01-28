Иранский режиссер рискует не попасть на "Оскар"

Указ президента США Дональда Трампа о запрете на въезд гражданам из мусульманских стран может помешать иранскому режиссеру Асгару Фархади поехать на церемонию вручения премии "Оскар" в США, пишет издание Independent.

Ранее иранская актриса Таране Алидусти, исполнившая главную роль в "Коммивояжере", отказалась ехать на церемонию вручения наград в знак протеста против указов Трампа по иммиграции.

Церемония вручения наград премии "Оскар" состоится в Голливуде 26 февраля. Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях. Фильм иранский "Коммивояжер" Асгара Фархади вошел в номинацию "Лучший фильм на иностранном языке".