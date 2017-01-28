 

22 азербайджанца перешли в подданство Украины

Автор: Отдел информации 

Президент Украины Петр Порошенко в 2016 году предоставил гражданство Украины 131 россиянину.  Число граждан Азербайджана, принявших украинское гражданство, превысило 20. Об этом пишут Українські новини со ссылкой на ответ Государственной миграционной службы на сделанный запрос.

Согласно сообщению, всего в 2016 году гражданство Украины получили 16 866 лиц, из них 809 иностранцев и лиц без гражданства по их ходатайствам приняты в украинское гражданство указами президента.

В частности, получили гражданство 131 россиянин, 97 – сирийцы, 75 – лица без гражданства (гражданами каких государств они были ранее, не указано).

26 человек, получивших в 2016 году украинское гражданство, были гражданами Армении, 22 - Азербайджана, по 13 - Иордании и Пакистана, 12 - Белоруссии, по 11 - Палестины и Египта.

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