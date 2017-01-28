 

Трамп отругал The New York Times и The Washington Post

 

Президент США Дональд Трамп раскритиковал американские издания The New York Times и The Washington Post за то, как они освещали и продолжают освещать его деятельность. Свои мысли он изложил в Twitter.

«Провальные The New York Times ошибались насчет меня с самого начала. Сначала писали, что я проиграю праймериз, потом то же самое о финальных выборах. Фальшивые новости!» — заявил Трамп.

«То, как писали обо мне The New York Times и The Washington Post, было настолько фальшивым и злым, что первым пришлось фактически извиняться за это перед своей редеющей аудиторией. Их отношение ко мне было неправильным с самого начала и продолжает таким оставаться, и они не изменят свой курс. Нечестно», — добавил президент.

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