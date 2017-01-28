Горбачев обратился к Трампу и Путину

Последний руководитель Советского Союза Михаил Горбачев предупредил, что напряженность в мире растет слишком быстро и это опасно, сообщает The Independent.

Горбачев порекомендовал президенту России Владимиру Путину и американскому лидеру Дональду Трампу отказаться от милитаристской политики и новой гонки вооружений.

85-летний бывший президент СССР сказал, что сейчас мир готовится к войне. Горбачев прокомментировал это в журнале Time.

«Современный мир перегружен проблемами. Политики запутались и заблудились. Но нет ни одной более срочной проблемы, чем милитаризация и новая гонка вооружений. Прекращение этой гонки должно стать приоритетом. Нынешняя ситуация очень опасна», - рассуждает Горбачев.