 

Горбачев обратился к Трампу и Путину

 

Последний руководитель Советского Союза Михаил Горбачев предупредил, что напряженность в мире растет слишком быстро и это опасно, сообщает The Independent. 

Горбачев порекомендовал президенту России Владимиру Путину и американскому лидеру Дональду Трампу отказаться от милитаристской политики и новой гонки вооружений.

85-летний бывший президент СССР сказал, что сейчас мир готовится к войне. Горбачев прокомментировал это в журнале Time.

«Современный мир перегружен проблемами. Политики запутались и заблудились. Но нет ни одной более срочной проблемы, чем милитаризация и новая гонка вооружений. Прекращение этой гонки должно стать приоритетом. Нынешняя ситуация очень опасна», - рассуждает Горбачев. 

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