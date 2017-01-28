Иран готовит жесткий ответ США

Иран ответит зеркальными мерами на решение президента США Дональда Трампа об ограничении въезда в США иранских граждан и мусульман, передает агентство IRNA.

«Правительство Ирана для защиты большой иранской нации как внутри страны, так и за ее пределами, после тщательной проверки краткосрочных и среднесрочных решений американского правительства предпримет соответствующие шаги на консульском, правовом и политическом уровне», — приводит агентство заявление, распространенное иранским министерством иностранных дел.

«Правительство с целью защиты прав своих граждан будет предпринимать симметричные действия до того момента, пока не будут отменены эти оскорбительные ограничения США против граждан Ирана», — отмечается в заявлении.