 

Иран готовит жесткий ответ США

 

Иран ответит зеркальными мерами на решение президента США Дональда Трампа об ограничении въезда в США иранских граждан и мусульман, передает агентство IRNA.

«Правительство Ирана для защиты большой иранской нации как внутри страны, так и за ее пределами, после тщательной проверки краткосрочных и среднесрочных решений американского правительства предпримет соответствующие шаги на консульском, правовом и политическом уровне», — приводит агентство заявление, распространенное иранским министерством иностранных дел.

«Правительство с целью защиты прав своих граждан будет предпринимать симметричные действия до того момента, пока не будут отменены эти оскорбительные ограничения США против граждан Ирана», — отмечается в заявлении.

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