 

Премьер Турции осудил Трампа

 

Стены, воздвигаемые на пути беженцев, не являются решением проблемы, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, комментируя указ президента США Дональда Трампа о приостановке приема беженцев, передает "Росбалт".

«Вы будете строить стену, но стена — это не решение проблемы. Стены рушатся. Берлинская стена стояла много лет и пала за один день, потому что нельзя выстоять перед изменениями. Нужно эти изменения уловить. Региональные вопросы нельзя решить, заметая их, словно мусор, под ковер. Нужно поворачиваться к ним лицом, пока они не разрослись еще больше», — сказал Йылдырым на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которая находится в Турции с визитом.

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