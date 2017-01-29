В Техасе дотла сгорел Исламский центр

В Техасе полностью сгорел Исламский центр; по свидетельству местного имама, пожарная сигнализация не сработала, а двери на момент начала пожара были открыты, сообщает Associated Press.

Первым дым заметил сотрудник местного магазина и вызвал пожарную службу, однако здание спасти не удалось, несмотря на то, что тушение длилось около четырех часов. Управление пожарной охраны Техаса начало расследование причин инцидента.

Также сообщается, что 21 января неизвестные пробрались в здание центра ночью, сломав двери, и украли несколько ноутбуков, принадлежащих его сотрудникам.

Отмечается, что центр является второй сгоревшей мечетью в Техасе в этом месяце; ранее дотла была сожжена мечеть около озера Трэвис.