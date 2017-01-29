 

В Техасе дотла сгорел Исламский центр

 

В Техасе полностью сгорел Исламский центр; по свидетельству местного имама, пожарная сигнализация не сработала, а двери на момент начала пожара были открыты, сообщает Associated Press.

Первым дым заметил сотрудник местного магазина и вызвал пожарную службу, однако здание спасти не удалось, несмотря на то, что тушение длилось около четырех часов. Управление пожарной охраны Техаса начало расследование причин инцидента.

Также сообщается, что 21 января неизвестные пробрались в здание центра ночью, сломав двери, и украли несколько ноутбуков, принадлежащих его сотрудникам.

Отмечается, что центр является второй сгоревшей мечетью в Техасе в этом месяце; ранее дотла была сожжена мечеть около озера Трэвис.

210 просмотров


Старости
Письма с угрозами чиновникам отправлялись со штампом Азербайджана
Письма с угрозами чиновникам отправлялись со штампом Азербайджана Спецоперация в Милане
Наша погода
Сегодня 4° / -1°
30 Янв 3° / -1°
31 Янв 2° / 0°
1 Фев 2° / -1°

Наши деньги
1 USD   =   1.9068 AZN
1 EUR   =   2.0353 AZN
1 RUB   =   0.0316 AZN


Новостная лента

В Техасе дотла сгорел Исламский центр
Взрыв на заправке в Махачкале
Массовая драка в Шамкире
Лиза Джагарян: “Ценой чьих жизней вы хотите пить чай в Баку?” новый гром в Армении
Премьер Турции осудил Трампа
В сельском магазине обчистили терминал MilliÖn
Сторонники Трампа вышли на улицы Тбилиси
Иран готовит жесткий ответ США
О чем говорили Путин и Трамп обновлено 00:04
Великобритания продолжит создавать совместный с Турцией самолет
Горбачев обратился к Трампу и Путину
Трамп отругал The New York Times и The Washington Post
22 азербайджанца перешли в подданство Украины
Иранский режиссер рискует не попасть на "Оскар"
Жертвами ДТП на Мадагаскаре стали 45 человек
Берлускони предъявили новые обвинения
Баку увяз в пробках
В Испании задержан лидер неаполитанской мафии
Граждан Ирака и Йемена сняли с рейса на Нью-Йорк
Российские туристы смогут расплачиваться в Турции рублями
Иран задумал крупные морские учения
Россия предъявила счет Белоруссии
Цукерберг раскритиковал Трампа
В Мосуле нашли склад с химоружием
Россия назвала Армению ключевым союзником в Закавказье обновлено