 

Польский депутат присоединилась к Платформе мира между Арменией и Азербайджаном

 

Депутат Сейма Польши, член правящей Партии права и справедливости Алисия Кацоровска присоединилась к Платформе мира между Арменией и Азербайджаном, передает АПА.

В заявлении польского депутата говорится, что столкновение на линии фронта в апреле 2016 года еще раз доказало, что  армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт не является замороженным. Польша, и в целом, ЕС, основываясь на данный факт, должны прилагать все усилия для урегулирования этого конфликта.

«Признавая важность мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, понимая важность обеспечения безопасности армянской и азербайджанской общин Нагорно-карабахского региона Азербайджана, поддерживая мирное сосуществование народов и урегулирование конфликта, я, Алисия Кайоровска выражаю свою поддержку данной инициативе и подтверждаю свое присоединение  к Платформе мира между Арменией и Азербайджаном, призванного внести вклад в урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта», - говорится в заявлении польского депутата.

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