 

Заявление Савченко об азербайджанских заложниках вызвало истерию в Армении

Автор: Отдел Армении 

Накануне haqqin.az сообщил, что в Киеве состоялась встреча депутата Верховной Рады Украины, Героя Украины Надежды Савченко с руководителем института демократии и прав человека в Азербайджане Ахмедом Шахидовым.

В ходе встречи Савченко была проинформирована о судьбе находящихся в армянском плену гражданах Азербайджана Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова. По словам Ахмеда Шахидова, после детального ознакомления с историей их пленения и осуждения Савченко выказала готовность всячески способствовать информированию украинской общественности об их судьбе и освобождению азербайджанских заложников.

Говоря конкретнее, она обещала распространять информацию о них в социальных сетях, в Верховной Раде и в ходе своих зарубежных поездок и встреч.

Это заявление депутата Верховной Рады Украины вызвала настоящую волну истерии среди армянских националистов. Среди просаргсяновских блогеров и активных пользователей соцсетей развернулась настоящая кампания не только против Савченко но и Украины в целом. В своих обвинения националистически настроенные пользователи Фейсбук дошли до того, что обвинили Савченко в том, что Герой Украины является сотрудником азербайджанских спецслужб, а Украину называли “рассадником антиармянских настроений”.

Именно с таким заголовком, (Украина рассадник антиармянских настроений) множество армянских СМИ опубликовали заявление армянского политолога Гагика Амбаряна. Амбарян открыто обвиняет Украину и ее власти в ряде демаршей против Армении а причиной этого называет месть Украины за позицию занятую Арменией в ООН относительно территориальной целостности Украины.

“Будучи оскорбленными из- за того, что Армения в ООН проголосовала против документа о признании территориальной целостности Украины и признала Крым частью России, Киев применяет всевозможные методы, чтоб нанести вред Армении. Этим пользуются азербайджанцы и турки, которых поддерживают не только официальные власти Украины и украинские националистические движения, но и предводители крымских татар, которые имеют тесные связи с Баку и Анкарой. Киев для Баку становится центром, выпускающим пособия по распространению антиармянских настроений”, - говорит политолог.

Досталось от политолога и армянскому посольству в Украине и печально известному председателю конгресса армян в Украине Ашоту Аванесяну.

“А чем заняты СНБ РА, посольство РА в Украине и руководители армянской диаспоры в Украине для того, чтоб нивелировать эти угрозы? СНБ и посольству Армении в Украине абсолютно не интересуют такие мелкие вопросы. Они решают более глобальные задачи, о которых проинформированы только избранные. Простым смертным не дано увидеть успехи “супер офиса”, руководимого Эдуардом Налбандяном. Наверняка их нет, потому и не видим… Однако промахов – хоть отбавляй… Что касается руководителей диаспоры армян в Украине, то если бы Аванесян имел бы стыд, то после позорного “ностальгического” интервью, данного им азербайджанскому информационному агентству АПА, подал бы в отставку”, -говорит Амбарян. Справедливости ради стоит отметить, что в конце своего “эмоционального” заявления Амбарян все таки признает ошибкой лакейское рвение официального Еревана первым угодить Кремлю в марте 2014-ого года на голосовании по Крыму в генассамблеи ООН.

В постскриптуме своей публикации Амбарян пишет: «P.S. Ирония же состоит в том, что после того, как Армения настроила Украину против себя, ни Армения, ни Карабах не получили от России ровным счетом ничего».

986 просмотров


Старости
Письма с угрозами чиновникам отправлялись со штампом Азербайджана
Письма с угрозами чиновникам отправлялись со штампом Азербайджана Спецоперация в Милане
Наша погода
Сегодня 4° / -1°
30 Янв 3° / -1°
31 Янв 2° / 0°
1 Фев 2° / -1°

Наши деньги
1 USD   =   1.9068 AZN
1 EUR   =   2.0353 AZN
1 RUB   =   0.0316 AZN


Новостная лента

Заявление Савченко об азербайджанских заложниках вызвало истерию в Армении
Польский депутат присоединилась к Платформе мира между Арменией и Азербайджаном
В Техасе дотла сгорел Исламский центр
Взрыв на заправке в Махачкале
Массовая драка в Шамкире
Лиза Джагарян: “Ценой чьих жизней вы хотите пить чай в Баку?” новый гром в Армении
Премьер Турции осудил Трампа
В сельском магазине обчистили терминал MilliÖn
Сторонники Трампа вышли на улицы Тбилиси
Иран готовит жесткий ответ США
О чем говорили Путин и Трамп обновлено 00:04
Великобритания продолжит создавать совместный с Турцией самолет
Горбачев обратился к Трампу и Путину
Трамп отругал The New York Times и The Washington Post
22 азербайджанца перешли в подданство Украины
Иранский режиссер рискует не попасть на "Оскар"
Жертвами ДТП на Мадагаскаре стали 45 человек
Берлускони предъявили новые обвинения
Баку увяз в пробках
В Испании задержан лидер неаполитанской мафии
Граждан Ирака и Йемена сняли с рейса на Нью-Йорк
Российские туристы смогут расплачиваться в Турции рублями
Иран задумал крупные морские учения
Россия предъявила счет Белоруссии
Цукерберг раскритиковал Трампа