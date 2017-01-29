Заявление Савченко об азербайджанских заложниках вызвало истерию в Армении

Накануне haqqin.az сообщил, что в Киеве состоялась встреча депутата Верховной Рады Украины, Героя Украины Надежды Савченко с руководителем института демократии и прав человека в Азербайджане Ахмедом Шахидовым.

В ходе встречи Савченко была проинформирована о судьбе находящихся в армянском плену гражданах Азербайджана Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова. По словам Ахмеда Шахидова, после детального ознакомления с историей их пленения и осуждения Савченко выказала готовность всячески способствовать информированию украинской общественности об их судьбе и освобождению азербайджанских заложников.

Говоря конкретнее, она обещала распространять информацию о них в социальных сетях, в Верховной Раде и в ходе своих зарубежных поездок и встреч.

Это заявление депутата Верховной Рады Украины вызвала настоящую волну истерии среди армянских националистов. Среди просаргсяновских блогеров и активных пользователей соцсетей развернулась настоящая кампания не только против Савченко но и Украины в целом. В своих обвинения националистически настроенные пользователи Фейсбук дошли до того, что обвинили Савченко в том, что Герой Украины является сотрудником азербайджанских спецслужб, а Украину называли “рассадником антиармянских настроений”.

Именно с таким заголовком, (Украина рассадник антиармянских настроений) множество армянских СМИ опубликовали заявление армянского политолога Гагика Амбаряна. Амбарян открыто обвиняет Украину и ее власти в ряде демаршей против Армении а причиной этого называет месть Украины за позицию занятую Арменией в ООН относительно территориальной целостности Украины.

“Будучи оскорбленными из- за того, что Армения в ООН проголосовала против документа о признании территориальной целостности Украины и признала Крым частью России, Киев применяет всевозможные методы, чтоб нанести вред Армении. Этим пользуются азербайджанцы и турки, которых поддерживают не только официальные власти Украины и украинские националистические движения, но и предводители крымских татар, которые имеют тесные связи с Баку и Анкарой. Киев для Баку становится центром, выпускающим пособия по распространению антиармянских настроений”, - говорит политолог.

Досталось от политолога и армянскому посольству в Украине и печально известному председателю конгресса армян в Украине Ашоту Аванесяну.

“А чем заняты СНБ РА, посольство РА в Украине и руководители армянской диаспоры в Украине для того, чтоб нивелировать эти угрозы? СНБ и посольству Армении в Украине абсолютно не интересуют такие мелкие вопросы. Они решают более глобальные задачи, о которых проинформированы только избранные. Простым смертным не дано увидеть успехи “супер офиса”, руководимого Эдуардом Налбандяном. Наверняка их нет, потому и не видим… Однако промахов – хоть отбавляй… Что касается руководителей диаспоры армян в Украине, то если бы Аванесян имел бы стыд, то после позорного “ностальгического” интервью, данного им азербайджанскому информационному агентству АПА, подал бы в отставку”, -говорит Амбарян. Справедливости ради стоит отметить, что в конце своего “эмоционального” заявления Амбарян все таки признает ошибкой лакейское рвение официального Еревана первым угодить Кремлю в марте 2014-ого года на голосовании по Крыму в генассамблеи ООН.

В постскриптуме своей публикации Амбарян пишет: «P.S. Ирония же состоит в том, что после того, как Армения настроила Украину против себя, ни Армения, ни Карабах не получили от России ровным счетом ничего».