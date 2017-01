Ведущие технологические компании США подвергли критике подписанный американским президентом Дональдом Трампом указ о временном запрете на въезд в страну лицам из ряда мусульманских государств. Соответствующие заявления сделали главы этих корпораций, передает ТАСС.

"Вводить без разбора запрет на въезд для граждан из некоторых преимущественно мусульманских стран - это не лучший ответ на вызовы, стоящие перед страной", - написал на своей странице в сети микроблогов Twitter глава компаний SpaceX и Tesla Motors Илон Маск.

The blanket entry ban on citizens from certain primarily Muslim countries is not the best way to address the country’s challenges