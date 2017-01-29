 

Технологические компании США заступились за мусульман фото

 

Ведущие технологические компании США подвергли критике подписанный американским президентом Дональдом Трампом указ о временном запрете на въезд в страну лицам из ряда мусульманских государств. Соответствующие заявления сделали главы этих корпораций, передает ТАСС.

"Вводить без разбора запрет на въезд для граждан из некоторых преимущественно мусульманских стран - это не лучший ответ на вызовы, стоящие перед страной", - написал на своей странице в сети микроблогов Twitter глава компаний SpaceX и Tesla Motors Илон Маск.

"Многие из тех, на кого негативным образом повлияла данная мера, являются убежденными сторонниками США. Они не сделали ничего плохого, наоборот, поступали правильно, они не заслуживают того, чтобы их отвергали", - добавил предприниматель.

Схожую точку зрения выразил глава компании Apple Тим Кук. "Я слышал от многих, что вы глубоко озабочены подписанным вчера (в пятницу) исполнительным указом", - говорится в уведомлении, распространенном им среди подчиненных. Этот документ поступил в распоряжение журналистов ряда СМИ, специализирующихся на новостях, касающихся интернета и технологий.

"Я разделяю ваши опасения. Это не та политика, которую мы поддерживаем", - добавил Кук. Он подчеркнул, что "Apple не существовала бы без иммиграции, не говоря уже о том, что не могла бы процветать и вести инновационную деятельность".

Ранее руководитель интернет-гиганта Google Сундар Пичаи распространил среди сотрудников заявление, в котором говорилось: "Больно смотреть на то, какую цену платят за этот указ наши коллеги". "Мы всегда публично заявляли о том, каких взглядов придерживаемся по вопросам иммиграции и продолжим это делать", - добавил он. Пичаи рекомендовал примерно 100 специалистам Google, находящимся за пределами США, незамедлительно вернуться из-за указа Трампа.

Руководитель компании, управляющей видео-сервисом Netflix Рид Хастингс опубликовал на своей странице в соцсети Facebook следующее заявление: "Действия Трампа вредят сотрудникам Netflix по всему миру; они настолько чужды всему американскому, что это огорчает всех нас. Хуже всего то, что эти меры сделают Америку менее безопасной, при этом у нее будет меньше союзников, ее станут больше ненавидеть". 

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