Почти 150 тысяч человек подписали петицию к супруге кандидата на пост президента Франции экс-премьера Франсуа Фийона с требованием вернуть в казну 500 тысяч евро, которые она на протяжении восьми лет получала в качестве зарплаты как помощник парламентария Фийона, передает РИА Новости.

25 января Национальная финансовая прокуратура Франции открыла предварительное расследование в отношении супруги Фийона Пенелопы по статьям о присвоении государственных средств. После этого Фийон заявил, что снимется с выборов, если сам станет фигурантом расследования.

На сайте change.org 27 января появилась петиция под названием "Госпожа Фийон, верните нам эти 500 тысяч евро". Отмечается, что за сутки петиция, направленная напрямую Пенелопе Фийон, набрала 100 тысяч подписей. В настоящий момент ее подписали 149803 человека. Создатель петиции — член муниципального совета города Пюто Кристоф Гребер (Christophe Grébert). При этом в петиции говорится, что Франсуа Фийон и его заместитель утверждают, что Пенелопа занимала должность помощника с 1998 по 2006 год.

Скандал вокруг супруги экс-премьера разразился после публикации в сатирическом издании Canard Enchaine, где утверждалось, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона.

Также газета сообщила, что Пенелопа Фийон на протяжении некоторого времени получала деньги за работу в издании Revue des Deux Mondes, однако поставила под сомнение факт того, что эта работа была фиктивной.