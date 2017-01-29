Визит Трампа в Великобританию может сорваться

Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию может сорваться из-за разногласий американского лидера и принца Чарльза в вопросе глобального потепления. Об этом пишет газета The Sunday Times.

Сообщается, что Трамп из-за разных взглядов с принцем Чарльзом не хочет с ним встречаться во время поездки в Великобританию, которая ожидается в июне. По словам близкого к Трампу источника, он не будет «терпеть лекций от кого-либо, даже члена королевской семьи».

В окружении американского президента считают, что Трампа нужно встретить принцам Уильяму и Гарри, но советники королевской семьи полагают, что с ним должен встретиться именно Чарльз.