Клинтон поддержала протестующих против указа Трампа

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон в своем твиттере поддержала протесты и демонстрации по всей стране против ограничения на въезд гражданам из семи стран с преимущественно мусульманским населением, введенного новым американским президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС.

«Я стою на стороне людей, которые собрались сегодня по всей стране, защищая наши ценности и нашу конституцию. Это не то, чем мы являемся», — написала Клинтон.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Нью-Йорка, а также перед федеральным судом в Бруклине начались акции протеста против ужесточения иммиграционной политики.

I stand with the people gathered across the country tonight defending our values & our Constitution. This is not who we are.