Израильские военные застрелили палестинца

Военнослужащие израильской армии застрелили палестинца в ходе столкновений в лагере для беженцев в городе Дженин в Палестинской автономии на Западном берегу реки Иордан, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на палестинских медиков.

По данным источников, жертвой стал 19-летний Мохаммед Абу Халифа (Mohammed Abou Khalifa). Как сообщил агентству представитель армии Израиля, столкновения, в ходе которых военные открыли огонь, произошли в лагере для беженцев.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей.

Израиль против возврата к границам 1967 года, и тем более против раздела с арабами Иерусалима, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.