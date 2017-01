Иранский режиссёр-номинант не сможет приехать на "Оскар"

Асгар Фархади, чей фильм "Коммивояжёр" номинирован на "Оскар", не сможет присутствовать на церемонии вручения премии из-за ужесточения миграционной политики США, сообщает haqqin.az.

Об этом сообщил в Твиттере глава Ирано-американского совета Трита Парси. Он написал: "Подтверждено, что Асгара Фархади из Ирана не пустят в США, чтобы присутствовать на вручении "Оскара"".

Confirmed: Iran's Asghar Farhadi won't be let into the US to attend Oscar's. He's nominated for best foreign language film...#MuslimBan