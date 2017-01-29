 

Иранский режиссёр-номинант не сможет приехать на "Оскар"

Автор: Отдел информации 

Асгар Фархади, чей фильм "Коммивояжёр" номинирован на "Оскар", не сможет присутствовать на церемонии вручения премии из-за ужесточения миграционной политики США, сообщает haqqin.az.

Об этом сообщил в Твиттере глава Ирано-американского совета Трита Парси. Он написал: "Подтверждено, что Асгара Фархади из Ирана не пустят в США, чтобы присутствовать на вручении "Оскара"".

Сам Фархади не прокомментировал возможность запрета на въезд в США.

26 января иранская актриса Таране Алидусти, сыгравшая главную роль в "Коммивояжёре", заявила, что не приедет на церемонию вручения премии в знак протеста против политики Дональда Трампа. "Запрет Трампа на выдачу виз жителям Ирана — расистский. Неважно, культурное это мероприятие или нет, но я не поеду на вручение премии киноакадемии в 2017 году в знак протеста", — написала актриса в "Твиттере".

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