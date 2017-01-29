Федеральный суд и Министерство безопасности США против указа Трампа

Министерство внутренней безопасности США согласилось с решением суда не депортировать прилетевших в США лиц с действующими американскими визами, однако указ, ограничивающий въезд в страну гражданам ряда мусульманских государств, по-прежнему остается в силе, говорится в заявлении министерства, передает Reuters.

По данным агентства, заявление появилось спустя несколько часов после того, как федеральный суд временно запретил властям США депортировать тех, кто подпадает под новый президентский указ. Оно также защищает права всех, кто имеет одобренное заявление о предоставлении статуса беженца. По данным Американского союза гражданских свобод, решение суда затронет от 100 до 200 человек, задержанных в аэропортах США и в транзитных зонах. Представитель министерства внутренней безопасности США сообщил, что за 23 часа с момента вступления указа в силу въезд в страну был запрещен 109 путешественникам.

"Эти лица прошли процедуры проверки, их документы находятся в процессе обработки для въезда на территорию США", — написано в заявлении.

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда в США, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением.