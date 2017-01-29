 

Федеральный суд и Министерство безопасности США против указа Трампа

 

Министерство внутренней безопасности США согласилось с решением суда не депортировать прилетевших в США лиц с действующими американскими визами, однако указ, ограничивающий въезд в страну гражданам ряда мусульманских государств, по-прежнему остается в силе, говорится в заявлении министерства, передает Reuters.

По данным агентства, заявление появилось спустя несколько часов после того, как федеральный суд временно запретил властям США депортировать тех, кто подпадает под новый президентский указ. Оно также защищает права всех, кто имеет одобренное заявление о предоставлении статуса беженца. По данным Американского союза гражданских свобод, решение суда затронет от 100 до 200 человек, задержанных в аэропортах США и в транзитных зонах. Представитель министерства внутренней безопасности США сообщил, что за 23 часа с момента вступления указа в силу въезд в страну был запрещен 109 путешественникам.

"Эти лица прошли процедуры проверки, их документы находятся в процессе обработки для въезда на территорию США", — написано в заявлении.

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда в США, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. 

1388 просмотров


Старости
Письма с угрозами чиновникам отправлялись со штампом Азербайджана
Письма с угрозами чиновникам отправлялись со штампом Азербайджана Спецоперация в Милане
Наша погода
Сегодня 3° / -2°
30 Янв 3° / -1°
31 Янв 1° / -2°
1 Фев 0° / -2°

Наши деньги
1 USD   =   1.9068 AZN
1 EUR   =   2.0353 AZN
1 RUB   =   0.0316 AZN


Новостная лента

Берешь в долг, плати в Минналогов
Кризис американской демократии: в Вашингтоне охота на журналистов Афлатун Амашев и Эльчин Шихлинский комментируют
Синоптики предупреждают о гололеде
Люди гибнут за кусок хлеба наша аналитика
Федеральный суд и Министерство безопасности США против указа Трампа
Президент Американского еврейского комитета на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
Иранский режиссёр-номинант не сможет приехать на "Оскар"
Израильские военные застрелили палестинца
Клинтон поддержала протестующих против указа Трампа
Сыновья принцессы Дианы решили поставить ей памятник
Визит Трампа в Великобританию может сорваться
В Малайзии исчезло судно с китайскими туристами
Десятки тысяч человек потребовали от жены Фийона вернуть деньги в казну скандал во Франции
Технологические компании США заступились за мусульман фото
Армянские войска вновь обстреляли азербайджанские позиции
Экипажам самолетов из семи исламских стран запрещен въезд в США
В дагестанском Хасавюрте ищут боевиков
Заявление Савченко об азербайджанских заложниках вызвало истерию в Армении
Польский депутат присоединилась к Платформе мира между Арменией и Азербайджаном
В Техасе дотла сгорел Исламский центр
Взрыв на заправке в Махачкале
Массовая драка в Шамкире
Лиза Джагарян: “Ценой чьих жизней вы хотите пить чай в Баку?” новый гром в Армении
Премьер Турции осудил Трампа
В сельском магазине обчистили терминал MilliÖn