Синоптики предупреждают о гололеде

В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и вечером местами дождь и мокрый снег, умеренный северо-западный ветер, сообщили сегодня в Национальном департаменте по гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-3 градуса мороза, днем - 1-5 градуса тепла, в Баку ночью 0-2 градуса мороза, днем 2-4 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 85-95 процентов.

Ночью и утром на дорогах возможен гололед.

В районах Азербайджана завтра днем будет в основном без осадков. Однако ночью и вечером в некоторых местах ожидаются осадки, снег. Местами также возможен туман, будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла, в горах ночью 7-12 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза, в высокогорьях 15-20 градусов мороза. На дорогах возможен гололед.