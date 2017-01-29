Это Мефистофель пел, что люди гибнут за металл. Они давно вцепились друг другу в горло из-за миски фасоли. Социологи давно предупредили - пропасть между богатыми и бедными в современном мире достигнет критического уровня.

И это, увы, «риск номер один» для современного мира. Не случайно тема эта тревожно прозвучала на прошедшем недавно Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Богатые богатеют, а бедные беднеют

И такое положение дел очень опасно для мира, поскольку рано или поздно бедное большинство может просто силой перераспределить (или, по крайней мере, попытаться) мировое богатство в свою пользу.

Вот цифры исследования Всемирной продовольственной программы ООН, которые нагляднее всяких слов. Обычная чашка еды в африканском государстве Малави, как это ни парадоксально, стоит для жителей гораздо больше, чем, скажем, в Швейцарии, если измерять стоимость еды в процентах от среднего ежедневного дохода человека.

В исследовании «Данные по горячему питанию» отмечается, что жители в развивающихся странах могут платить в 100 раз больше, чем жители богатых стран, за тарелку простой пищи. А у тех, кто живет в «горячих точках», расходы на еду могут быть в 300 раз выше.

Миска тушеной фасоли — питательного блюда, популярного в разных регионах и культурах - будет стоить среднестатистическому жителю Швейцарии всего лишь 0,41% от ежедневного дохода, то есть 0,88 швейцарского франка, или менее одного доллара США. А житель Малави тем временем вынужден будет потратить 41% своего ежедневного дохода, чтобы позволить себе то же удовольствие. В швейцарской валюте это стоило бы 86,5 франка - что в 100 раз больше, чем фактическая стоимость этой еды в Швейцарии.

А в осажденном сирийском городе Дейр-эз-Зор, по подсчетам авторов исследования, стоимость миски тушеной фасоли будет превышать весь дневной доход жителя и составит эквивалент свыше 270 швейцарских франков.

Властелины мира

Еще одно поразительное исследование опубликовала в этом месяце организация Oxfam, специализирующаяся на проблемах бедности. По данным авторов, 1% богатейших жителей планеты владеет бóльшим богатством, чем остальные 99% «неудачников». лишь восемь самых богатых бизнесменов обладают состоянием около 400 млрд евро, больше того, что имеется в распоряжении 3,6 млрд беднейших людей мира.

И дело тут не в конкретных именах богатеев. Среди них, к примеру, «короли» технологической индустрии Билл Гейтс и Марк Цукерберг, биржевой инвестор Уоррен Баффет, которые широко известны в мире своими масштабными благотворительными проектами.

Но сути дела это не меняет: если концентрация богатств будет такими же темпами происходить и дальше, то, по прогнозам Oxfam, уже через четверть века на Земле появится первый триллионер. Чем не воплощение в жизнь фантастического романа «Властелин мира»?

Заметим, что неравенство нарастает и в развивающихся странах, и в развитых. Так, за последние 30 лет доход половины населения США не вырос, в то время как доход 1% самых богатых людей в стране увеличился на 300%. Средние зарплаты американских топ-менеджеров превышают уровень зарплат рядовых сотрудников в 130 раз.

«Это неприлично, что такое богатство сосредоточено в руках нескольких людей, когда десятая часть населения планеты живет на менее чем два доллара в день», - заявила, презентуя свой доклад, исполнительный директор Oxfam Винни Бьянима. По ее мнению, такое неравенство и жизнь в нищете сотен миллионов людей приводят к подрыву демократии и к расколу в обществе.

Для уменьшения разрыва между богатыми и бедными Oxfam предлагает целую систему мер: равное распределение налогового давления, уменьшение налогообложения труда и потребления; инвестиции в бесплатную медицину и образование, жесткие меры против уклонения от налогов крупными корпорациями и богачами, поддержание защиты бедных, включая гарантированный минимум доходов. Но станет ли жизнь миллиардов бедняков лучше от этого? Вряд ли…

Конец среднего класса

Впрочем, в Давосе звучала и более позитивная статистика. Так, по данным Всемирного банка, число людей, живущих в крайней бедности (менее чем на $1,9 в день), в 2013 году составило 767 млн человек (10,7% мирового населения), тогда как около двух десятилетий назад таковых было 1,85 млрд человек (35%).

Вполне вероятно, что крайняя бедность и дальше будет сокращаться. Экономический рост, институциональное развитие и технический прогресс будут делать свое позитивное дело. Но проблема современного мира в том, что сегодня в числе тех, кто испытывает серьезные материальные затруднения, оказались не только жители традиционно беднейших стран, но и граждане вроде бы вполне благополучных западных государств. Во всяком случае, глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард сформулировала причину тотального бедствия так: «Кризис среднего класса в развитых экономиках».

В связи с этим стоит отметить, что в ведущей стране Запада – США - уже два года назад средний класс перестал быть доминирующей группой населения. В декабре 2015 года социологический центр Pew Research Center (PRC) зафиксировал, что впервые за последние несколько десятилетий численность населения со средними доходами оказалась в США ниже половины от общей численности и составила 49,7%, тогда как, например, в 1971 году таковых было 61%.

И как решить проблему беднеющего среднего класса, пока совершенно непонятно. А социологи меж тем прогнозируют, что средний класс вообще может перестать существовать - часть уйдет к богатым, а часть станет просто нищими.

Расслоение по-российски

Откровенно говоря, рассуждая о пропасти между богатыми и бедными, у нас нет необходимости прибегать к опыту США, Швейцарии или Малави. На постсоветском пространстве, где четверть века назад прошли резкие и часто далекие от справедливости рыночные реформы, эта проблема также весьма актуальна. Нагляднее всего это проявляется в России.

Реальные доходы россиян в декабре 2016-го упали на 7,3%, а всего за год – почти на 6%. Реальность такова, что экономика стагнирует, общество беднеет, а средний класс (это, по разным оценкам, около 20% населения) стремительно тает.

В то же время наиболее богатые соотечественники неплохо себя чувствуют и в условиях разгорающегося кризиса. И по количеству миллиардеров, и по количество ультра миллионеров, согласно подсчетам Forbes, Россия входит в тройку мировых лидеров.

Эксперты бьют тревогу: никогда еще в постсоветской России не было столь вопиющего социального расслоения. На сегодняшний день, согласно так называемому децильному коэффициенту фондов, 10% наиболее обеспеченных граждан в 16,5 раза богаче 10% малоимущих. Эта цифра более чем в 1,6 раза превышает максимально допустимые значения, рекомендованные ООН, и соответствует уровню слаборазвитых стран Юго-Восточной Азии и «банановых республик» африканского континента.

«Россия не выдержит такого количества сверхбогачей, – считает научный руководитель Института экономики РАН, член корреспондент РАН Руслан Гринберг. – Все эти капиталы созданы путем перехвата советского наследия, приватизации «закромов родины», которые ранее распределялись, хоть и с издержками, на 280 миллионов жителей советской страны. Миллиардеры у нас вышли из 90-х годов, когда экономика скукожилась наполовину». Точно также разбогатели так называемые олигархи из постсоветских республик.

Относящийся к России коэффициент фондов Руслан Гринберг назвал «скандальным показателем»: «Для современной европейской страны разрыв почти в 17 раз никуда не годится. В России асоциальный капитализм, да еще с феодальной окраской, настоящее господство несправедливости. И это вопрос не только нравственности, но и экономики. Бедняки не предъявляют спроса ни на какие товары. У нас половина населения ограничивается тремя позициями: питание, ЖКХ и лекарства». А где на постсоветском пространстве дело обстоит иначе?

Между тем механизмы перераспределения доходов от богатых к бедным, конечно, есть. Например, введение прогрессивной шкалы подоходного налога (чем больше доход, тем выше налог) вместо нынешней плоской, когда с доходов всех россиян – и богатых, и бедных – берут 13%. Можно также ввести налог на роскошь. Однако подобные инициативы никакого понимания, по крайней мере пока, у законодателей не встречают. Проявляя трогательную заботу о номенклатурно-олигархическом слое, власть отметает любые варианты изменения налоговой системы, предполагающие хоть как-то увеличить фискальную нагрузку на эту часть общества.

Поэтому постсоветскому пространству пока не приходится мечтать о преодолении пропасти между богатыми и бедными. Остается утешать себя лишь тем, что здесь мы не отстаем от остального мира, который также не знает, как справиться с этим беспределом.