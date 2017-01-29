Монополизировавшая мир западная идеология «демократизма», судя по всему, на грани пересмотра своих постулатов. Во всяком случае, декларируемые ею «свободы», все более урезаются, скукоживаясь как шагреневая кожа. И весь мир все более убеждается, что знаменитая «абсолютная свобода слова» в западном обществе - не более чем идеологическое клише.

Демократические принципы Запада, оказывается, всего лишь формальность, что следует из недавних заявлений Стивена Бэннона, советника новоизбранного президента США Дональда Трампа.

В интервью The New York Times Бэннон констатировал, если не сказать, предупредил, что большинство СМИ Америки переходят границы дозволенного. Советник считает, что после позорного поражения на выборах оппозиция должна быть тише воды, ниже травы, и не размахивать кулаками после драки.

Лично он не намерен терпеть такое отношение к президенту и предлагает журналистам, оппозиционным новому главе государства, следить за своим языком. Подведя итог сказанному, Бэннон рекомендовал оппозиционным партиям попросту заткнуться и молча следить за тем, как Америка возрождает свое величие.

Возмущение советника вызвала критика фонда прессы в адрес выигравшего президентские выборы Дональда Трампа, предпринимающего, по мнению фонда, свободу слова.

«Дональд Трамп, теперь официально избранный президентом, является врагом свободы прессы... Он совершал нападки на представителей СМИ и оскорблял их почти ежедневно», – утверждается в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

«Трамп не единожды угрожал отдельным журналистами, а также целым изданиям, судебной расправой. Мы должны готовиться к самой большой в нашей жизни борьбе за свободу слова в течение следующих четырех лет», – резюмировали в фонде.

Всё это Бэннон счел оскорблением президента. Вместе с тем у всех на памяти нападки западных организаций на азербайджанские власти за якобы подавление свободы слова в нашей стране, хотя, в отличие от представителя государства – «маяка демократии», ни от одного журналиста и ни от одного издания никто и никогда не требовал «заткнуться».

Угрозы Стивена Бэннона осудили и азербайджанские журналисты. Председатель Совета прессы Афлатун Амашов назвал это заявление советника Трампа, по меньшей мере, неудачным.

«Пресса в любой стране, кроме, естественно, авторитарных, выполняет свои функции. Порой какие-то публикации могут не нравиться властям, но это не дает им право оскорблять или преследовать СМИ. Господину Трампу рано или поздно придется скорректировать свои отношения с прессой, потому что права журналистов в США, как и в большинстве других стран, закреплены Конституцией. Американские СМИ являются значимым фактором в политической жизни страны, и последить за своим языком следует как раз советнику президента.

Что же касается его утверждения, что СМИ - это прежде всего оппозиция, то любое издание должно, помимо прочего, выступать в роли оппонента политикам, экономистам, представителям шоу-бизнеса. СМИ - четвертая власть, которая контролирует общественные отношения в любой стране», - уверен Амашов.

Глава Союза журналистов Азербайджана Эльчин Шихлинский считает, что заявления советника Трампа вызваны раздражением новой администрации, вызванным все возрастающей ролью СМИ в обществе.

«Администрации Трампа не следовало бы забывать, что инициаторами импичмента Никсона были как раз журналисты. Именно после журналистского расследования, осуществленного сотрудником «Вашингтон пост» Боба Вудворда, Ричард Никсон покинул свой пост. Вместе с тем мы не можем утверждать, что Трамп враждебно настроен по отношению ко всем СМИ. Он охотно дает интервью каналу FOX и другим изданиям, которые поддержали его.

Однако настораживает, что он начал делить СМИ на своих и чужих. Тем не менее традиции американских СМИ очень глубокие, и не думаю, что дело дойдет до закрытия каких-то изданий или удушения свободы слова вообще. За уникальную роль в обеспечении демократических прав и свобод граждан СМИ на Западе нередко называют «сторожевыми псами демократии». Думаю, так будет и в США», - сказал известный журналист.